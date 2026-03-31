UPDATE - Alertă în Dubai: locuitorii sfătuiți să se adăpostească în urma unor explozii

În ultimele minute, mai multe explozii au fost auzite în Dubai, iar autoritățile au transmis că sistemele de apărare aeriană răspund unei amenințări cu rachete, potrivit relatărilor BBC.

Locuitorii din oraș au primit alerte oficiale pe telefoane, prin care li se recomanda să se adăpostească și să rămână în siguranță. Aceste alerte, transmise și în alte state din Golf, apar mai frecvent noaptea decât ziua.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite spun că majoritatea atacurilor sunt interceptate.

UPDATE - Lovituri aeriene americano-israeliene provoacă pagube la Hosseiniyeh din Zanjan, un sit religios iranian

Marea Hosseiniyeh din Zanjan, în nord-vestul Iranului, „a fost avariată în urma unui atac inamic desfășurat în această dimineață”, transmite agenția iraniană de presă Fars. „Unele părți ale cupolei și minaretelor au fost afectate, iar este posibil ca și interiorul clădirii să fi suferit daune”, precizează sursa.

UPDATE - Explozie la Dubai, marți dimineață

Jurnaliștii AFP au relatat despre explozii puternice auzite în orașul emirat. Mesaje de alertă au fost trimise pe telefoanele mobile cu puțin timp înainte. „Sistemele de apărare antiaeriană răspund în prezent unei amenințări cu rachetă”, au transmis autoritățile Emiratelor Arabe Unite, îndemnând populația să se adăpostească.

UPDATE - Mai mult de 10 explozii auzite la Ierusalim - PRESĂ

Un jurnalist al AFP a auzit marți cel puțin 10 explozii deasupra Ierusalimului după ce armata israeliană a raportat că încearcă să intercepteze rachete lansate din Iran.



"Armata israeliană a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare", a declarat armata pe Telegram, înainte de a ridica alerta câteva minute mai târziu.



Televiziunea de stat iraniană IRIB a anunțat la rândul ei că au fost lansate rachete în direcția Israelului.

UPDATE - Atac iranian cu drone în Dubai. Un petrolier uriaș, lovit în portul din Emirate

Un incendiu izbucnit la bordul unui petrolier kuweitian de mari dimensiuni, încărcat la maxim, care a fost lovit luni într-un atac iranian în zona de ancoraj a Portului Dubai, a fost stins, au declarat autoritățile, transmite Reuters.

UPDATE - Explozții și pene de curent la Teheran, pe fondul tensiunilor cu Israelul

Presa iraniană a relatat marți dimineață despre explozii și întreruperi de curent în Teheran, după ce o stație a unei centrale electrice ar fi fost lovită în estul capitalei. Armata israeliană avertizase anterior locuitorii unui cartier rezidențial să rămână în adăposturi, anunțând o posibilă lovitură asupra unei „infrastructuri militare”.

În același timp, armata israeliană a declarat că a interceptat rachete lansate din Iran, în timp ce televiziunea de stat iraniană a confirmat tiruri de rachete către Israel. Situația rămâne extrem de tensionată în regiune.

UPDATE - Patru soldați israelieni uciși în sudul Libanului

Armata israeliană a anunțat moartea a patru militari în sudul Libanului, în cadrul aceluiași incident, ridicând la zece numărul soldaților uciși de la reluarea confruntărilor cu Hezbollah, pe 2 martie. Un alt soldat a fost grav rănit, iar un rezervist a suferit răni ușoare.

Incidentul survine într-un moment de escaladare a tensiunilor la granița israeliano-libaneză, unde schimburile de focuri s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Indonezia cere respectarea dreptului internațional după moartea unor căști albastre în Liban

Indonezia a reacționat ferm după ce trei membri ai contingentului său din Forța ONU din Liban (FINUL) au fost uciși în două atacuri separate în decurs de 24 de ore. Ministerul Apărării de la Jakarta a cerut ca „securitatea forțelor de menținere a păcii să fie prioritatea absolută”.

Autoritățile indoneziene au îndemnat toate părțile implicate în conflict să respecte dreptul internațional umanitar și să garanteze protecția personalului ONU desfășurat în zonă.