Război deschis în Coaliție. Marcel Ciolacu dă ultimatum celor de la USR, la Congresul PSD: „Trebuie să plece!”

Marcel Ciolacu la congresul PSD. Foto/Inquam Photos/Octav Ganea

Criza de la Guvern se adâncește. Fostul lider al social-democraților, deputatul Marcel Ciolacu, a susținut public, în cadrul Congresului PSD, că USR nu mai are ce căuta în actuala coaliție de guvernare, dând semnalul unui conflict deschis între partenerii de la putere.

Deputatul PSD și fostul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, a lansat un atac direct la adresa USR chiar înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al social-democraților.

Întrebat de jurnaliști despre perspectiva sa asupra actualei coaliții de guvernare, Ciolacu a fost categoric: „Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie.”

Fostul premier a comentat și modificările adoptate în statutul PSD, prin care a fost majorat numărul prim-vicepreședinților și a fost eliminat termenul de „progresist” din doctrina partidului. Ciolacu s-a arătat mulțumit de schimbări, remarcând întinerirea echipei: „Excelent, aţi văzut ce echipă tânără are domnul Grindeanu, cred că e cel mai în vârstă din toată echipa, la 51 de ani.”