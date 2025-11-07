Deputatul PSD și fostul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, a lansat un atac direct la adresa USR chiar înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al social-democraților.

Întrebat de jurnaliști despre perspectiva sa asupra actualei coaliții de guvernare, Ciolacu a fost categoric: „Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie.”

Fostul premier a comentat și modificările adoptate în statutul PSD, prin care a fost majorat numărul prim-vicepreședinților și a fost eliminat termenul de „progresist” din doctrina partidului. Ciolacu s-a arătat mulțumit de schimbări, remarcând întinerirea echipei: „Excelent, aţi văzut ce echipă tânără are domnul Grindeanu, cred că e cel mai în vârstă din toată echipa, la 51 de ani.”