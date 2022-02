Premierul a anunțat că va merge cu ministrul Muncii la Bruxelles pentru o posibilă renegociere a PNRR pe tema salariilor și pensiilor.

„Personal, i-am zis dlui ministru (Budăi - n.red.): Merg cu dumnealui la Bruxelles și susținem, negociem tot ceea ce este de negociat, în condițiile în care va trebui să avem modificări la Legea salarizării, la Legea pensiilor, și trebuie să punem pe masă, concret, ceea ce vrem cu adevărat să facem”, a anunțat Nicolae Ciucă, legat de renegocierea PNRR la capitolul pensiilor și al salariilor. Precizarea a fost făcută miercuri seară, la o televiziune de știri, potrivit Realitatea PLUS.

Declarația lui Nicolae Ciucă vine după o serie de negări și respingeri ale acestei posibilități, la nivel oficial. Ceea ce a condus și la tensiuni între cele două partide principale din coaliție - PSD și PNL, după declarațiile ministrului Muncii, Marius Budăi, privind modificarea PNRR, legată de procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor. Nicolae Ciucă declara la începutul lunii că nu s-a pus problema renegocierii PNRR. În plus, Guvernul a transmis că renegocierera PNRR este exclusă până în anul 2023.

„Am avut discuții cu dl ministru Budăi, am avut discuții la nivelul coaliției. (...) Am căzut de comun acord să prezentăm și am prezentat discuțiile pe care le-am avut la Comisia Europeană. (...) Este foarte corect că în interiorul documentelor de referință nu este trecută o dată anume pentru a negocia sau a renegocia anumite capitole sau anumite puncte din PNRR. (...) Vom face absolut tot ce este posibil ca, prin deciziile pe care le luăm, să putem să asigurăm acel venit pe care cetățenii români îl merită când au ieșit la pensie. Este vorba de asigurarea unui trai decent”, a mai declarat premierul Nicolae Ciucă, potrivit Realitatea PLUS.

Premierul temperează însă anunțul făcut, amintind că abia peste doi ani se poate negocia pe tema pensiilor, după ce se va face reforma în domeniul salarizării și al pensiilor.

„Discuţia a fost în următoarea manieră: haideţi să vedem în primii doi ani concret ce s-a realizat, după care putem să discutăm în funcţie de modul în care a început şi s-a derulat programul în această perioadă de timp, pentru că, de atunci încolo ne mai rămâne un slot de timp suficient de mare până la finele anului 2026 să putem să facem modificările în funcţie de evoluţiile concrete pe care noi le-am avut de la începerea programului”, a mai precizat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.