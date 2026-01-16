Europa îngheață, facturile cresc. Salt de 20% al prețului gazelor sub presiunea valului de frig

Temperaturile neobișnuit de scăzute din Europa au împins prețul gazelor naturale la cel mai înalt prag înregistrat în ultimele șase luni. Conform unei analize transmise de agenția DPA, scumpirile sunt rezultatul direct al consumului crescut de resurse energetice pentru încălzire, consolidând un trend ascendent care îngrijorează piețele în acest sezon rece.

Prețul gazelor naturale în Europa a înregistrat o creștere fulminantă de aproximativ 20% pe parcursul ultimei săptămâni, atingând vineri dimineață cotația de 34,30 euro pentru un Megawatt-oră la hub-ul TTF de la Amsterdam.

Această ascensiune, cea mai drastică din octombrie 2023 până în prezent, a propulsat prețurile la cel mai ridicat nivel din luna august, pe fondul unui cumul de factori climatici și geopolitici. Situația este amplificată de stadiul rezervelor din depozitele europene, care au scăzut la 52%, o valoare situată mult sub media sezonieră obișnuită de 67%.

În condițiile în care la finalul lunii sunt prognozate temperaturi glaciale, presiunea asupra unităților de stocare riscă să se intensifice, generând noi retrageri masive de gaze.

Dincolo de condițiile meteorologice, instabilitatea din Orientul Mijlociu și tensiunile comerciale globale contribuie la volatilitatea pieței. Situația incertă din Iran, furnizor strategic pentru Turcia, alături de avertismentele Statelor Unite privind impunerea unor taxe vamale de 25% partenerilor comerciali ai Teheranului, a alimentat temerile privind siguranța aprovizionării.

Această stare de tensiune este dublată de o competiție sporită pentru resurse pe plan mondial, în condițiile în care China, cel mai mare importator de gaze naturale lichefiate, și-a majorat semnificativ cererea, forțând astfel o reconfigurare a fluxurilor energetice către Asia în detrimentul Europei.