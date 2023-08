Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au reţinut-o, miercuri dimineaţă, pe femeia din judeţul Botoşani care şi-a aruncat de la etaj cei doi copii cu vârste de doi, respectiv trei ani. Ea este acuzată de violenţă în familie sub forma omorului şi violenţă în familie sub forma tentativei de omor. Concluziile provizorii ale examenului medico-legal psihiatric arată că tânăra mamă avea discernământ în momentul comiterii faptei.

Medicii legişti au emis, deocamdată, concluzii provizorii care arată că tânăra mamă care şi-a aruncat de la etajul unui hotel fiii avea discernământ în momentul comiterii faptei. În baza acestor concluzii provizorii, procurorul de caz a decis, miercuri dimineaţă, să emită ordonanţă de reţinere pe nunele femeii, care va fi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, a declarat pentru News.ro prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Valeriu Chihaia



Anchetatorii aşteaptă concluziile finale ale expertizei medico-legale psihiatrice în cazul femeii, dar şi concluziile medicilor legişti privind moartea unuia dintre fiii acesteia şi leziunile suferite de celălalt copil al femeii.

Tânăra, care nu are antecedente penale, este cercetată pentru violenţă în familie sub forma omorului şi violenţă în familie sub forma tentativei de omor.