Apar acuzații dure în cazul fetei de 16 ani care a murit la Piatra Neamț din cauza drogurilor. Avocatul familiei acuză autoritățile de neglijență și spune că probe importante ar fi fost ratate în timpul cercetărilor la fața locului. Iar părinții fetei trag un semnal de alarmă și spun că, în ciuda oricăror precauții, astfel de tragedii se pot întâmpla oricui. Între timp, anchetatorii continuă cercetările iar surse spun că acuzațiile din acest dosar ar putea fi extinse.

Acuzațiile aduse de tatăl adolescentei olimpice care a murit în județul Neamț

„Ne-a solicitat să meargă trei zile cu niște prietene la Costinești. Și noi nu am fost de acord cu acest lucru, i-am spus că sunt pericole foarte mari și nu vrem să o expunem la astfel de pericole.

Și totuși, în ciuda precauțiilor, tragedia a lovit atunci când se așteptau mai puțin. Au trecut aproape două săptămâni de când Sara, o elevă-model din București, și-a pierdut viața în casa unui tânăr pe care l-a cunoscut pe internet. Părinții nu au avut cum să o ferească de Mateo, un băiat de 19 care ar fi fost cunoscut în zonă pentru legăturile sale cu traficanții de stupefiante”, declarat tatăl fetei, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

„Pur și simplu a căzut în capcana acestui băiat.

Nu a fost niciun accident, el a premeditat întâlnirea și, bineînțeles, și ce i-a administrat. Eu suspectez că le avea deja... adică era pregătit pentru ce avea să-i facă fetei mele”, a acuzat tatăl fetei de 16 ani.

Sara plecase la Neamț pentru a participa la un concurs de dezbateri organizat de elevi. Trebuia să doarmă într-o cameră de hotel, împreună cu o altă colegă. Cel puțin asta le-a spus părinților.

„Din păcate, această minciună a costat-o viața”, a adăugat tatăl Sarei, N. Ionăşchiţă.

Și despre care părinții au aflat abia atunci când a fost prea târziu. Tatăl adolescentei crede că o astfel de tragedie se putea întâmpla oricui și îi îndeamnă pe toți cei care au copii să fie extrem de atenți.

„Noi am trimis copilul la un concurs școlar. Nu am trimis-o la un festival, nu am trimis-o la mare, nu am trimis-o în altă parte. Noi ne știam copilul în siguranță”, a acuzat tatăl Sarei.

Procurorii DIICOT au prins până acum trei inculpați în dosarul de trafic de droguri de mare risc deschis în acest caz. În urma verificărilor, spun surse din anchetă, acuzațiile ar putea fi extinse.

Conform legii modificate recent, tânărul de 19 ani care i-a dat drogurile adolescentei ar putea petrece până la 25 de ani în spatele gratiilor.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ a anunțat miercuri, 2 august, că în acest caz au fost reținute trei persoane de procurorii DIICOT Neamţ. Acuzațiile sunt de trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinerea de droguri de risc şi mare risc. Ancheta a început pe 31 iulie.



"La data de 31 iulie 2023, urmare a consumului unui drog de mare risc, având ca substanţă activă catinona, a fost înregistrat decesul unei persoane vătămate minore (16 ani). Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că victima ar fi consumat drogul de mare risc împreună cu una dintre persoanele cercetate, la domiciliul celei din urmă. În cursul urmăririi penale, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamţ, au prins în flagrant delict celelalte două persoane bănuite, care deţineau asupra lor diferite cantităţi de droguri", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.



Din cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi comercializat şi drogul de tip cristal, consumat de către minora de 16 ani şi considerat, conform examenului necroptic, drept cauză determinantă a intoxicaţiei care a condus la decesul acesteia. În urma cercetării la faţa locului şi a percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate peste 300 de grame de canabis, cântare, grindere şi mai multe obiecte purtând urme de substanţă 3-CMC.

IPOTEZA ce dă totul peste cap - Ce au găsit legiștii la necropsie



Fata ar fi trebuit să participe la o conferinţă a elevilor organizată la Piatra Neamţ, dar a ajuns la domiciliul unui tânăr de 19 ani, de loc din comuna Dumbrava Roşie. Acolo, cu unul dintre prieteni, ar fi consumat un drog de tip cristal, ce i-ar fi fost fatal, potrivit informațiilor inițiale.

La necropsia din 1 august, legiştii au descoperit droguri în sângele fetei decedate.

În raport, medicii legişti au trecut la cauza morţii o ruptură vaginală, plus o intoxicaţie cu metacatinonă (efedronă, 2-metilamino-1-fenilpropan-1-onă), care are efecte similare celor produse de consumul de cocaină.

Ulterior, tânărul le-ar fi spus polițiștilor că hemoragia a survenit în timpul unui act sexual. În faza incipientă a contactului sexual, tânăra și-ar fi dat ochii peste cap, a început să tremure puternic, apoi a murit, le-ar fi spus acesta polițiștilor, potrivit TVMNeamt.ro.

Tatăl acesteia susține că fiica sa ar fi fost drogată forțat sau fără să știe, apoi violată. Aceasta a fost înmormântată miercuri, 2 august, la București.

„Este unicul nostru copil. Nu consuma droguri şi era virgină. Bag mâna în foc pentru asta. Eu cred că drogul i s-a administrat cu forţa sau i s-a administrat fără să ştie, pentru a fi folosită apoi în scop sexual. (...) Ce s-a întâmplat acolo nu pot să ştiu, dar în cameră s-a întâmplat ceva“, a declarat și tatăl fetei

Până în acest moment, anchetatorii nu au anunțat o acuzație finală.

„În acest dosar, cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ“, a declarat inițial inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Neamţ, potrivit adevarul.ro.