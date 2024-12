"Am declinat propunerea, am fost testat şi am spus nu. Nu port pălării mult mai mari decât îmi permite capul", a spus Hurezeanu, care a venit la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.



Întrebat dacă va fi ministru de Externe, acesta a răspuns: "Mi s-a propus. Să vedem".

Ilie Bolojan a făcut anunțul: PNL va gestiona şase ministere. Nemultumiri extrem de mari în partid din cauza negocierilor