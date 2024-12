Potrivit lui Bolojan, acestea vor fi: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conform surselor Realitatea Plus, mulți liberali sunt nemultumiti de faptul ca Partidul National Liberal este cel care a fost nevoit sa faca cele mai multe concesii pentru a fi deblocate negocierile din coalitie. Au ramas fara Ministerul de Finante, dar si fara ministerele puternice pe care le-ar fi dorit, cum ar fi Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii.

Mai multi membri din partid spun ca sunt revoltati fata de felul in care s-a negociat si spun ca, desi au obtinut un minister in plus nu este suficient, avand in vedere ca ministerele sunt „foarte slabe”, conform liberalilor.

Conform calendarului, mâine ar trebui să înceapă audierile ministrilor in Parlament.

