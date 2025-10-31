”Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea și determinarea noastră de a crește cheltuielile pentru apărare și pentru propria noastră securitate”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferința de presă zilnică a acestei instituții.



Anunțată inițial marți noapte de publicația ucraineană Kyiv Post, această retragere parțială a trupelor americane din România va consta în neefectuarea rotației unei brigăzi.



Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională.



Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotația Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, dar a asigurat că procesul de reducere a forțelor sale militare în Europa "nu este o retragere", nici vreun semnal al diminuării angajamentului SUA față de NATO.

