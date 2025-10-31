În timp ce implementează programul de 4 luni pentru voluntarii care vor să fie rezervisti, ofiterii si subofițerii deja pregătiți raman în aer. Legea actualilor rezerviști voluntari va fi abrogată iar specialiștii trag un semnal de alarmă.

Reporterul Realitatea Plus a stat de vorbă cu generalul în retragere Virgil Balăceanu despre pericolele ascunse din această mișcare legislativă.

Realitatea Plus – Ce înseamnă abrogarea acestei legi pentru Armata Română?

Virgil Bălăceanu – Abrogarea acestei legi crează o problemă care nu mai poate fi rezolvată în viitor, și anume pregătirea, și mai ales pregătirea celor din viața civilă fără o pregătire militară inițială, pentru corpul cadrelor militare în rezervă, pentru subofițeri și ofițeri în rezervă. Și noi stăm de vorbă aici cu un ofițer rezervist voluntar care a ales într-un mod absolut voluntar, prin propria opțiune, să devină sublocotenent rezervist voluntar în Armata României. Deci nu vom mai avea în perspectivă sublocotenent sergenți rezerviști voluntari și lucrul acesta trebuie să aibă o soluție. Ori nu poți să abrogi o lege fără să găsești o soluție pentru că altfel vom pregăti doar soldați rezerviști și și lucrul acesta înseamnă că vom construi o rezervă doar bazată pe soldați, niciodată și niciunde nu există așa ceva, corpul celor în rezervă înseamnă și soldații, dar înseamnă și comandanții lor și ei rezerviști. Adică ne referim mai ales la subofițerii și ofițerii în rezervă. Nu trebuie să expludem o asemenea posibilitate, că până la urmă este o opțiune pe care trebuie să o aibă fiecare cetățean și fiecare tânăr din România.

Trebuie să aibă opțiunea să meargă către corpul gradaților în termen prin serviciu voluntar. Da în același timp să poată să meargă și spre corpul cadrelor militare în rezervă. Mă refer la subofițeri, maeștri militari și ofițeri. Nu putem să aplicăm o măsură discriminatorie, pe de altă parte este o măsură care afectează refacerea rezervei Armatei României pe principiile voluntariatului pentru că nu numai soldații care au făzut stagiul militar până în 2007 ies din evidența militară, într-o perioadă relativ mai lungă dar se apropie și aceasta vor ieși din evidența militară și cadre militare în rezervă care au făcut serviciul militar obligatoriu, termen redus și care sigur nu mai rămân în evidență pentru că nu împlinesc vârsta de 63 de ani în cazul acestora de scoatere din evidență.

Realitatea Plus – Vedem această abrogare a legii, mai ales în contextul în care acum americanii se retrag de la noi din țară. Există undeva în lumea asta, în vreo țară acest lucru, program doar pentru soldați, adică armata are de suferit practic își pierde specialiștii sau viitorii specialiști?

Virgil Bălăceanu – Nu există nicio armată în lume care își construiește rezerva fie prin serviciul militar obligatoriu, fie prin serviciu bazat pe voluntariat cum este cazul României, și trebuie să pledăm pentru așa ceva, fără să aibă și pregătirea ofițerilor și a subofițerilor în rezervă.

Repetăm lucrul acesta ca să fie pe înțelesul tuturor, dar mai ales mă aștept la o reacție pozitivă de analiza mult mai profundă din partea Senatului pentru că de Camera Deputaților legea a trecut, nu s-a întrebat nici președintele Camerei Deputaților, nu s-a întrebat nici președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, nici membrii acestei comisii care este soluția de pregătire în viitor pentru cadrele militare în rezervă. Indiferent că mi se spune de către ministrul Apărării că vor rămâne în evidență ca rezerviști voluntari cei care au deja contractul încheiat, primul contract pe 4 ani următoarele pe 3 ani de zile, după care aceștia nu vor mai avea dreptul să continue, și aceștia la un moment dat vor ieși din evidența militară și nu știm dacă aceștia sunt suficienți pentru nevoile legate de încadrarea rezervei pe principiul volutariatului cu toate categoriile de personal, și cu soldați, și cu subofițerii, și cu ofițeri.

Dacă noi avem asemena bâlbe nu pot să le spun altfel, vom ajunge la situația în care vom reintroduce serviciul militar obligatoriu, fie el ca soldat gradat în termen, fie el ca și militar cu termen redus. Vrem așa ceva, se intenționează așa ceva de la nivelul Parlamentului să pregătim un moment favorabil reintroducerii serviciului militar obligatoriu, trebuie să ni se răspundă.

