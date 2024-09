Bogdan, a declarat, miercuri, că Ministerul Finanţelor a prezentat un proiect "foarte corect şi foarte bun" în privinţa neimpozitării pensiilor militare sub 3.000 lei şi trebuie luat în considerare, menţionând că nimeni nu-şi permite "să joace politic" chestiunile legate de pensii.



Întrebat la Parlament în legătură cu faptul că Ministerul Finanţelor şi cel al Muncii au prezentat două proiecte pe aceeaşi temă, neimpozitarea pensiilor militare sub 3.000 de lei, şi dacă este o concurenţă între PSD şi PNL, Rareş Bogdan a spus: "Ministerul Finanţelor a prezentat un proiect foarte corect, foarte bun şi trebuie luat în considerare".



"Nimeni nu face concurenţă şi nu-şi permite să joace politic chestiunile legate de pensii, de seniorii României. E o chestiune birocratică, se va rezolva. E bine că au lucrat ambele ministere", a adăugat europarlamentarul liberal.



Întrebat dacă în coaliţie nu a existat un consens pe această temă, el a spus: "Nu a existat o întâlnire în coaliţie acum".



"Marcel Boloş şi-a făcut treaba foarte bine. Are mandat din partea PNL", a adăugat Rareş Bogdan, menţionând şi faptul că nu se discută acum despre remanierea acestuia.