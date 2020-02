Rareș Bogdan a dezvăluit ce anunț va face Klaus Iohannis

”Președintele va sta în haina constituțională. Noi nu avem ce să le reproșăm miniștrilor noștri. Dacă am schimba miniștrii, atunci am intra în retorica celor de la PSD. Am vorbit cu Ludovic Orban înainte de a intra la consultări și mi-a spus că va propune aceeași echipă guvernamentală. Nu avem de ce să o schimbăm”, a declarat Rareș Bogdan, conform stiripesurse, care preia RTV.

Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă după consultările cu partidele parlamentare pe tema desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.