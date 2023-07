"Este cel mai grav atac din ultimii 10 ani de pe scena de la Baile Tusnad. Atacul are multiple fatete, sunt multiple scenarii si are mai multe componente: 1.) un atac direct la integritatea statului roman prin faptul ca Viktor Orban contesta in acest moment Transilvania - pamant romanesc, partea Romaniei Mari, contetsta Unirea de la 1918 si vorbeste, de asemenea, despre o enclava in interiorul Romaniei, ceea ce este de o gravitate fara precedent; 2.) ataca SUA - partenerul strategic al Romaniei; si 3.) ataca UE cu o virulenta fara precedent, incercand sa scuze agresorul rus din Ucraina.

Este o chestiune extrem de grava ca se intampla pe teritoriul Romaniei. Sunt convins ca la ora asta toate agentiile de stiri si toate serviciile de analiza, think-tank-urile si toate serviciile de intelligence analizeaza declaratiile lui Orban care s-au nu s-au intamplat la Budapesta (...) ci pe teritoriul Romaniei, in Transilvania, la Baile Tusnad.

De asemenea, este extrem de grav ca acest atac al lui Viktor Orban este la doar 2 zile dupa ce s-a pozat si au anuntat o noua si frumoasa prietenie cu premierul Romaniei.

Pe premierul Romaniei il invit respectuoas, am sa ii spun si personal, sa isi ia 2-3 consilieri de politica externa si sa nu mai faca gresala ca in cazul invitarii trupelor germane pe teritoriul Romaniei si acum aceasta frumoasa prietenie cu V. Orban inainte cu doua zile, cand toate analizele, toate serviciile de informatii, toti analistii vorbeau despre incercarea lui Victor Orban de a provoca, de a ataca tocmai pentru ca nu se mai afla UDMR la guvernare si are campul liber; incercarea lui de a crea emotie si scandal avand in vedere ca are, la fel ca si noi, alegeri peste mai putin de un an de zile.

Vreau sa subliniez un plus pentru MAE. Micuta si firava ministra se dovedeste mai puternica decat 10 de barbati de stat.

Viktor Orban baga batul prin gard, pune benzina pe un foc care nu mai era demul aprins.

Gestul necesita o reactie de urgenta de la premierul Romaniei care in urma cu 48 de ore impreuna cu ministrul Transporturilor s-a hlizit impreuna cu acest individ.

I-o spun cu drag, nu cu rautate. Ca oamenii sa intelega ca avem un premier care intelege mersul lumii.

Ungaria preia presdintia UE la 1 iulie 2024. Daca Romania nu va intra pana atunci in Schengen nu e legat de Ungaria - E o gogorita. Nu are nicio treaba Ungaria in intrarea Romaniei in Schengen", a declarat Rares Bogdan la Realitatea PLUS.