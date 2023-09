„Am stabilit o linie roșie. Nu vom fi de acord cu mai mult de 8% impozit pe dividende. E un atac direct la proprietate impozitarea cu 1% a proprietăților cumulate.

Nu vom părăsi guvernarea, dar nu mai acceptăm niciun fel de atac la adresa PNL. În ultimele luni, PSD a încercat să domine. Am lăsat prea mult capul plecat, am fost mult prea răbdători. Am fost baieții mult prea cuminți din coaliție. Vom deveni băieții extrem de agresivi, de duri și de radicali. S-a încheiat cu binele”, a spus Rareș Bogdan.

„PNL nu părăsește guvernarea, nu părăsește corabia când îi e greu, în plină furtună. Ne-am asumat guvernarea în timpul pandemiei, în timpul începutului războiului din Ucraina și în vremurile extrem de complicate ale crizei energetice. Nu avem niciun motiv să părăsim guvernarea, dar vom fi extrem de duri începând de acum. Trebuie să fim tratați pe picior de egalitate, pentru că nu mai acceptăm niciun fel de atac și niciun fel de încercare de a izola PNL sau de a pune la colț primarii noștri sau președinții de consilii județene sau reprezentanții noștri din teritoriu”, a mai declarat Rareș Bogdan.