Întrebat dacă mai există o cale de colaborare între PNL și PSD pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a afirmat că nu se mai poate discuta despre un astfel de scenariu.

"Nu mai există cale de înțelege, lucrurile sunt extrem de clare, PNL are deja candidat, duminica viitoare va fi validat și la Consiliul Național, cu 1.400 de delegați, în care votăm o candidatură definitivă, votată de BPN. Nicolae Ciucă este candidatul nostru, iar la parlamentare vom merge pe liste separate. (...) Sunt de acord că am făcut această alianță împotriva firii pentru că stabilitatea României, cu un război la graniță, dar asta nu înseamnă că ne-am aliat pe termen nelimitat. Dacă romanii vor alege să voteze cu forțele de dreapta in procent de 60-70%, sigur că vom putea să vorbim și despre o guvernare de dreaptă", a afirmat Bogdan, la Realitatea Plus.

PSD, ATACURI SUBURBANE LA ADRESA PNL ÎN LOC DE PROIECTE PENTRU VIITOAREA GUVERNARE

Liderul PNL a mai explicat în intervenția sa că răcirea relației cu PSD a fost accelerată de comportamentul pe care el îl consideră incorect al liderilor social-democrați din spatele lui Marcel Ciolacu, despre care afirmă ar fi încercat să mimeze rolul bunului samarinean.

"În afara unor atacuri, unele suburbane, la adresa liderilor PNL și în special ale lui Nicolae Ciucă, eu nu am văzut la Congresul PSD niciun proiect privind România. Poate-l au, poate ni-l vor prezenta într-o viitoare ședința a Coaliției.

Eu știu că Nicolae Ciucă a jucat corect în această Alianță, nu mi se pare că Marcel Ciolacu a jucat corect., pentru că atacurile au venit, în general, din partea PSD spre PNL."

BĂTĂLIA, ÎNTRE CIUCĂ ȘI CIOLACU. LASCONI - LIPSITĂ DE EXPERIENȚĂ, N-A CONDUS DECÂT NIȘTE MUȘUROAIE DE FURNICI

În ceea ce privește bătălia pentru fotoliul de la Cotroceni, Rareș Bogdan este convins că se va da între liderii celor mai puternice partide. "Bătălia se va da între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în turul II al prezidențialelor, sunt convins de acest lucru, baza electorală de 2,4 milioane de voturi pe care le-am lua îmi dau speranța că vom ajunge în turul 2. Acolo va fi o bătălie clasică stânga-dreapta și eu personal cred că oamenii (electoratul de dreapta - N.R.) se vor simți mult mai în siguranță cu un om precum generalul Ciucă la Palatul Cotroceni în acest context geopolitic complicat decât cu un om lipsit de experiența, care a absolvit cu note de 5 o universitate privată absolut meschină, de prin Deva și care nu știe exact dacă a trecut sau nu treapta a doua și n-a condus decât niște mușuroaie de furnici,". a mai afirmat Bogdan, referindu-se la Elena Lasconi.

"Singurul om care-l poate bate pe Marcel Ciolacu în turul 2 este Nicolae Ciucă, pentru că ai nevoie în spate de o armată uriașă care să-ți asigure prezența în fiecare sătuc, iar PNL o are", a mai precizat Bogdan..