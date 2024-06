Noile date au fost dezvaluite in raportul Global Trends al Agentiei Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), care prezinta statistici care contabilizeaza numarul de refugiati, solicitanti de azil, persoane stramutate in interiorul tarii si apatrizi din intreaga lume.

„Se estimeaza ca 117,3 milioane de persoane au fost stramutate pana la sfarsitul anului 2023, fiind nevoite sa fuga de persecutii, conflicte, violente, incalcari ale drepturilor omului si evenimente care perturba grav ordinea publica”, se arata in raport.

In luna mai, 120 de milioane de persoane au fost stramutate la nivel global, cu aproape 10% mai mult decat cifrele din 2022, reprezentand aproximativ 1,5% din populatia mondiala, a precizat UNHCR.

„Conflictul ramane un motor foarte, foarte mare al deplasarilor in masa”, a declarat presei Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi.

„Daca nu se produce o schimbare in geopolitica internationala, din pacate, vad de fapt ca cifra va continua sa creasca”, a adaugat el.

„Anul acesta, pentru al 12-lea an consecutiv, numarul refugiatilor si al persoanelor stramutate a crescut: de la 114 la 120 de milioane. In spatele acestor cifre se afla tot atatea tragedii umane, pe care doar solidaritatea si actiunea concertata le pot atenua si rezolva”, a declarat Grandi intr-o postare pe X, fostul Twitter.

Raportul a evidentiat punctele fierbinti din intreaga lume in care conflictele si violentele au fortat oamenii sa isi paraseasca locuintele. Luptele din Sudan, care au izbucnit in aprilie 2023, au fost citate ca fiind cauza uneia dintre „cele mai mari crize umanitare si de stramutare din lume”, cu peste 6 milioane de persoane fortate sa fuga pana in decembrie 2023.

UNHCR a declarat ca razboiul in curs de desfasurare din Gaza „a avut un impact devastator asupra populatiei civile palestiniene” si ca pana la 1,7 milioane de persoane, adica peste 75% din populatie, au fost stramutate in interiorul teritoriului palestinian.

Potrivit Agentiei Natiunilor Unite de ajutorare a palestinienilor (UNRWA), in prezent exista aproximativ 6 milioane de refugiati palestinieni aflati sub mandatul sau, dintre care 1,6 milioane se aflau in Fasia Gaza.

Myanmar, Afganistan, Ucraina, Republica Democrata Congo, Somalia, Haiti, Siria si Armenia s-au numarat printre tarile mentionate, unde conflictele si violentele au fortat oamenii sa caute siguranta in alta parte.

Raportul a subliniat ca 75% dintre refugiati si migranti s-au indreptat catre tari cu venituri mici si medii, contrazicand perceptia ca majoritatea se indreapta catre tari bogate.

Cu toate acestea, raportul a precizat ca jumatate din totalul noilor cereri de azil au fost primite in doar cinci tari, marea majoritate fiind depuse in SUA, cu 1,2 milioane.

Aceasta a fost urmata de Germania, cu 329.100, urmata de Egipt, Spania si Canada.