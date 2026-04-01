Raed Arafat neagă angajările fictive de la DSU: „Informații false și campanii defăimătoare”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a transmis o reacție oficială fermă în urma informațiilor apărute în spațiul media referitoare la dosarul penal instrumentat de Parchetul Militar.

Ancheta vizează presupuse angajări fictive în cadrul instituției pe care o conduce, însă Arafat respinge categoric toate acuzațiile, catalogându-le drept parte a unei strategii sistematice de denigrare a imaginii sale publice.

Într-un mesaj argumentat, secretarul de stat susține că datele vehiculate în ultimele zile sunt fie complet false, fie prezentate într-o manieră trunchiată, cu scopul deliberat de a induce în eroare opinia publică. Potrivit acestuia, actualul context nu reprezintă un incident izolat, ci continuarea unei campanii de imagine negativă desfășurate cu rea-credință de aceleași grupuri de interese care l-au vizat și în trecut.

Respingerea acuzațiilor de angajări fictive la DSU

Nucleul dreptului la replică oferit de Raed Arafat vizează direct suspiciunile de natură penală privind schema de personal a DSU. Șeful departamentului a infirmat fără echivoc existența oricărei situații de angajare fictivă, subliniind că instituția funcționează sub semnul unei legalități stricte și al transparenței totale. Arafat a reafirmat angajamentul ferm al Departamentului pentru Situații de Urgență de a-și desfășura activitățile specifice exclusiv în acord cu atribuțiile legale.

„Infirm categoric existența unei asemenea situații”, a precizat Arafat, adăugând că speculațiile mediatice nu pot înlocui cadrul legal și faptele probate prin documente. Acesta consideră că atacurile recente nu urmăresc protejarea interesului general sau informarea corectă a cetățenilor, ci servesc mai degrabă unor agende personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste.

Colaborarea cu Parchetul Militar și stabilirea adevărului

În ciuda criticilor aduse modului în care subiectul a fost reflectat în presă, Raed Arafat și-a exprimat disponibilitatea deplină de a coopera cu organele judiciare. Acesta a menționat că va continua să ofere tot sprijinul necesar Parchetului Militar pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în prezent sub analiză, manifestându-și încrederea că ancheta va demonstra lipsa de fundament a acuzațiilor.

Șeful DSU a concluzionat prin a sublinia că singura cale corectă de a stabili adevărul este prin analizarea faptelor și a documentelor oficiale, nu prin „insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității”. Mesajul său vine într-un moment de maximă tensiune pentru sistemul de urgență, într-o perioadă în care instituțiile statului sunt puse sub o lupă severă în ceea ce privește gestionarea resurselor umane și a fondurilor publice.