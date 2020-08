Raed Arafat: ”Eu aș IMPUNE niște reguli în casă, mai ales dacă sunt persoane în vârstă”

”Eu aș impune niște reguli în casă, mai ales daca sunt persoane in varsta, bunici, etc. As pune niste reguli in casa pentru urmatoarele luni, chiar daca nu sunt reguli oficiale, sunt recomandari, familiile poate ca le adopta sau nu, dar regula este copilul sa nu interactioneze direct cu bunicii, nu va fi usor, dar e o regula care trebuie sa fie.

Pericolul real asupra copiilor este minimal, pentru ca boala asta se intampla sa nu aiba un impact grav asupra copiilor si pana acum acestea sunt datele, nu se schimba. Este un procent infim de cazuri in lume in care copiii au fost afectati mai serios, in rest nu. La acest moment noi nu vorbim de un pericol asupra copiilor. Pericolul este cand se intorc acasa si sa ajunga sa transmita catre bunici", a declarat Raed Arafat.