Radu Miruță, reacție după drona prăbușită la Galați: „Am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a reacționat după drona prăbușită la Galați, transmițând că în urma incidentului i-a informat imediat pe Nicușor Dan și aliații NATO.

Ministrul Apărării a precizat că a avut o o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. În cadrul dialogului Miruță i-a argumentat încă o dată cât de important este ca solicitările oficiale ale României la nivel aliat să fie implementate în zona Dobrogei.

Radu Miruță: „La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”

De asemenea, Miruță a confirmat că drona era una de tip Geran-2.

Miruță a declarat că România are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol care sunt inexistente. Acesta a dat vina pe decidenții anteriori care nu au asigurat aceste sisteme încă de la începutul războiului din Ucraina.