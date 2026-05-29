Radu Miruță, reacție după drona prăbușită la Galați: „Am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO”
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a reacționat după drona prăbușită la Galați, transmițând că în urma incidentului i-a informat imediat pe Nicușor Dan și aliații NATO.
Ministrul Apărării a precizat că a avut o o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. În cadrul dialogului Miruță i-a argumentat încă o dată cât de important este ca solicitările oficiale ale României la nivel aliat să fie implementate în zona Dobrogei.
Radu Miruță: „La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”
De asemenea, Miruță a confirmat că drona era una de tip Geran-2.
Miruță a declarat că România are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol care sunt inexistente. Acesta a dat vina pe decidenții anteriori care nu au asigurat aceste sisteme încă de la începutul războiului din Ucraina.
Citește și:
- 09:23 - Nicușor Dan a convocat CSAT pentru ora 11.00. Mesaj fără precedent după incidentul care a zguduit Galațiul
- 09:21 - Noi informații despre răniții din Galați după explozia dronei: o femeie și un copil de 14 ani sunt internați. Ministerul Sănătății anunță sprijin psihologic pentru locatari
- 09:14 - Nicușor Dan convoacă de urgență CSAT după prăbușirea dronei rusești în Galați
- 09:08 - De ce nu au tras piloții în dronă? MApN rupe tăcerea după explozia de pe blocul din Galați
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News