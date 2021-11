„Sunt consternat de cea ce a afirmat Florin Cîțu. În ce sens face terapie de grup? Îi amintesc, terapia durează doi ani, ca să aibă efect. În România mor în fiecare zi 400 de oameni. Ce facem, așteptăm un guvern cățărat pe cadavre? Jocurile politice sunt din ce în ce mai haotic prezentate. Indiferent de ceea ce se spune, apre haosul. Sunt dezamăgit de clasa politică. Se trage de timp ca domnul Cîțu să nu se supere și să nu îi ia locul cineva. A devenit președinte de partid și nu face nimic. PSD nu poate colabora cu noul guvern, pentru că se va autosabota. Din aceasta mare neîncerdere, partidul care va submina PNL va câștiga 12 ani de guvenare, nu doar patru.

Puterea e o boală, iar cel care o deține renunță cu greu la ea

Când se adună mai mulți subiecți care au aceeași boală, atunci vorbim despre terapie de grup. Iar puterea e o boală. Pentru un om care ajunge să aiba puterea în mână, atunci când cineva îi impune să renunțe la ea, se va lupta. Majoritatea luptelor politice de la noi din țară au avut un singur scop, o iluzie. Starea de mai bine. Alegeți-mă pe mine și vă va fi mai bine! Clasa politică trebuie să vada mai departe de avatajele ei. Președintele este unul dintre cei mai puternici oameni din România. Dacă este prezentat mai mult relaxat, prin vacanțe, în exterior, este ciudat. Consilierii lui Iohannis parcă sunt inexistenți. Ar fi trebuit să fie unul care să-i spună că nu e momentul să plece din țară. Oamenii nu văd implicarea președintelui. E nevoie de un președinte puternic, care nu strânge oameni miercurea, ca să dee legi lunea. Nu avem de-a face cu o imagine strategică, ci cu un lucru ce este dezamăgitor. Nu ai cu cine, la nivel de aparat de stat, să pui în aplicare ceea ce gândești. De ce nu au fost luate mai repede de ziua de luni, setul nou de reguli? Pentru că nu au fost aprobate, nu sunt oameni, nu avem guvern. Iar deciziile astea au repercusiui în țară. Avem 500 de morți pe zi, suntem înglodați în stategii, iar noi auzim de strategii care se lovesc de uși închise.

Președintele are nevoie de consilieri care să îi arate când ia decizii greșite

Poate avem de-a face cu un om care simte nevoia să-și regăsească gândurile, după ce dă o lege nouă. Nu e o problemă care să deranjeze, lipsa lui de implicare. Au fost niște ziariști care au scris că stă pe la golf, dar cam atât. Din păcate, ne-am obișnuit să avem un președinte care doar se plimbă

Președintele are nevoie de consilieri care să îi arate când ia decizii greșite. Eu nu am vazut niciun consilier care să facă vreo treabă uluitoare, de aceea m-am gândit că nu are.

Președintele are capacitatea să fie empatic, a dovedit-o de-a lungul timpului. Faptul că acum furia se îndreaptă spre el, e normal ca dânsul să reacționeze, fiind în defensivă. Are capcitatea de a empatiza, dar cred că uneori nu ascultă și nu vede ce se întâmplă în interiorul aparatului de stat pe care îl conduce. Cred, totuși, că există consilieri care îi spun că lucrurile trebuie să se întample și altfel decât le vede el”, a declarat psihologul în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.