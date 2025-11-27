Ce uită însă „dottore” este faptul că au fost probleme și cu CV-ul său.

În 2012, masterul în Drept Penal Internațional de la Universitatea din Catania, Italia, pe care Victor Ponta, potrivit vechiului document, l-ar fi obținut în perioada martie-iunie 2000 a dispărut subit.

În urma scandalului, în anul 2016 i-a fost retras titlul de doctor, însă fostul premier Victor Ponta a reușit să obțină în instanță anularea ordinului emis de Ministerul Educației.

Întrebat despre ceea ce s-a întâmplat, fostul premier s-a apărat și a spus că nu este cazul să se laude cu tot ce a realizat în viață. Nu trebuie să uităm nici scandalul în care Ponta este acuzat de plagiat în teza de doctorat.