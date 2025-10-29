Această alocare suplimentară vine ca răspuns la cererea mare înregistrată pe cele două segmente: Rabla Clasic (pentru mașini pe benzină/diesel) și Rabla Plus (pentru vehicule plug-in hybrid).

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat suplimentarea cu 45 de milioane de lei a bugetului destinat persoanelor fizice care doresc să achiziționeze autovehicule noi cu sisteme de propulsie hibrid sau termic (inclusiv GPL/GNC).

Decizia vine ca urmare a unui interes masiv: bugetul inițial de 80 de milioane lei pentru aceste categorii a fost epuizat în doar 13 minute de la lansarea programului.

Fonduri luate de la mașinile electrice către cele hibrid

Cele 45 de milioane de lei provin din redirecționarea fondurilor neutilizate alocate inițial programului Rabla Plus, destinat mașinilor pur electrice.

Președintele AFM, Florin Bănică, a justificat măsura prin dorința de a oferi o "nouă șansă" celor care nu s-au înscris în prima etapă. Interesul scăzut pentru mașinile electrice a fost pus pe seama reducerii la jumătate a valorii ecotichetului (de la 37.000 lei la 18.500 lei) din cauza măsurilor de austeritate.

Sumele acordate prin ecotichetul Rabla 2025

Noul buget este destinat exclusiv persoanelor fizice care casează un autovehicul vechi. Iată valoarea actuală a sprijinului acordat de stat:

Tipul Vehiculului Nou Valoarea Ecotichetului (Lei) Electric 100% / Hidrogen 18.500 lei Plug-in Hibrid / Motocicletă Electrică 15.000 lei Hibrid (Non-Plug-in) 12.000 lei Termic (inclusiv GPL/GNC) / Motocicletă 10.000 lei

Ghid rapid: Cum te înscrii în noua sesiune (6 Noiembrie)

Sesiunea de înscriere pentru fondurile suplimentare se deschide joi, 6 noiembrie, la ora 10:00 și se va desfășura până pe 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.

faci cont în aplicația AFM;

încarci documentele necesare în termen de 10 zile de la crearea contului;

alegi un dealer auto autorizat care participă în program;

aștepți verificarea dosarului de către AFM (maximum 20 de zile);

predai și radiezi vehiculul vechi în termen de 90 de zile de la aprobarea dosarului;

achiziționezi un vehicul nou în termen de 90 de zile de la predarea vechii mașini.

ATENȚIE la regulile noi

Persoanele fizice se înscriu direct în aplicația informatică de pe site-ul www.afm.ro, nu prin dealer. De asemenea, Vehiculul uzat trebuie să aibă o vechime de cel puțin 8 ani și să fie funcțional.

După crearea contului și încărcarea documentelor (în 10 zile), AFM are 20 de zile pentru verificare. Apoi, solicitantul are 90 de zile pentru casarea și radierea mașinii vechi și încă 90 de zile pentru achiziția vehiculului nou.