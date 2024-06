Amenințările lui Putin de a invada alte state din fostul URSS nu trebuie tratate superficial, a mai afirmat generalul de patru stele care a comandat forțele aliate în Irak.



"Războiul s-ar putea extinde în regiune dacă Putin va reuși în Ucraina. Nu ar fi mulțumit să se oprească în Ucraina. În mod clar, Moldova va fi următoarea. După aceea ar putea fi Lituania sau unul dintre celelalte state baltice" a afirmat Petraeus într-un interviu pentru The Sun.



Potrivit acestuia, aliații Ucrainei trebuie să facă mai mult pentru a ajuta Kievul să câștige războiului împotriva Rusiei.



Cheia succesului este ca Ucraina să își extindă rapid atât capacitatea de producție, cât și puterea militară, cu ajutorul aliaților occidentali, în condițiile în care „Rusia generează forțe suplimentare considerabile, are o populație de peste trei ori mai mare decât cea a Ucrainei, are de zece ori economia acesteia și multe alte avantaje".