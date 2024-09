Ciolacu a explicat că, în opinia sa, societatea a evoluat și că există încă anumite categorii care nu pot candida, cum ar fi prefecții.

„Ne asumăm o decizie. Eu sunt de la PSD. Eu nu am treabă cu tandemurile altora, ci cu cele din PSD. Vom vedea cum vor vota românii. Am spus clar că ne vom asuma o decizie în cadrul partidului. Dacă voiam să continuăm bâlbele lăsam liber parlamentarilor ca să voteze cum vor. Îmi cer scuze, această lege nu e o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvernul României, nici pentru PSD. Cu mine liberalii nu au discutat. Părerea mea e că am evoluat ca și societate în 20 de ani, nu am stat pe loc. Cred că știți argumentul meu că mai sunt categorii socio-profesionale care nu pot candida decât dacă își dau demisia, cum ar fi prefecții. Nu sunt de acord cu extinderea acestei legi și nici cu vreo modificare. Există o recomandare a Comisiei de la Veneția ca aceste modificări să se facă cu un an înainte, a declarat Marcel Ciolacu”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă se teme de legea pentru Klaus Iohannis, Ciolacu a replicat ironic: De aceea sunt galben la față!