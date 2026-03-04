PSD îl desființează pe Bolojan si anunță că după ce primesc forma scrisă a bugetului se reunesc în ședință să decidă viitorul coaliției

Tensiunile din interiorul Coaliției de guvernare explodează după o postare publicată de Partidul Social Democrat pe pagina oficială de Facebook. Social-democrații îl acuză direct pe premierul Ilie Bolojan că a generat un nou blocaj major în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat.

Potrivit mesajului transmis public, șeful Guvernului ar fi introdus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contravin total solicitărilor formulate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.

„Un nou blocaj în Coaliție”

PSD susține că premierul a ales o abordare rigidă în discuțiile privind bugetul, ignorând pozițiile exprimate în cadrul negocierilor politice.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.

În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.”

Social-democrații califică atitudinea premierului drept una „inflexibilă și sfidătoare” la adresa partenerilor de Coaliție și îl consideră responsabil direct pentru situația creată.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.”

Cele trei puncte care au aprins conflictul

În postarea publică, PSD enumeră explicit prevederile din proiectul de buget care au generat nemulțumire majoră în partid.

„1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.”

Al doilea element controversat este legat de investițiile locale.

„2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.”

În fine, al treilea punct indicat de PSD se referă la redistribuirea fondurilor către bugetul central.

„3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.”

PSD anunță decizii politice după primirea formei finale

Social-democrații transmit că vor analiza situația imediat ce vor primi forma scrisă a proiectului de buget.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun.”