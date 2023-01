Social-democrații au transmis că miniștrii PSD au luat toate măsurile ca ajutoarele să ajungă la timp la românii vulnerabili. Aceștia au transmis că ministrul Muncii Marius Budăi a pregătit deja prima tranșă pentru pensionarii care au pnesii mai mici de 3000 de lei, și că acești bani vor ajunge la oameni luna aceasta, odată cu pensiile.

În schimb, în ceea ce privește ajutoarele pentru energie, banii vor ajunge la oameni în lunile februarie și septembrie, asta deși ar fi trebuit să fie folosiți inclusiv pentru plata facturilor din luna noiembrie a anului trecut. În acest context, social democrații fac apel la ministrul liberal al Fondurilor Europene ca banii să ajungă la timp la oameni.

În ceea ce privește voucherele pentru alimente, prima tranșă de 250 de lei va fi virată în luna martie, asta pentru că banii pentru luna ianuarie au fost deja dați în avans de luna trecută.

"Avem diferite tranșe de măsuri de sprijin. Odata cu plata pensiilor din luna ianuarie, se vor acorda acele prime transe - prima transa din măsurile create pentru categorii de venituri până la 3.000 de lei, care sunt plătibile în doua tranșe semestriale egale. Prima luna intra in ianuarie.

Am informat inca din data de 19 decembrie si am facut publice cupoanele de pensie cu sumele aferente tiparite si cu majorarea valorii punctului de pensie. Sunt deja banii virati catre Posta Romana si va incepe in prima parte a lunii ianuarie, asa cum este calendarulde plata a pensiilor. Oamenii vor primi acasa sau in cont bancar aceste sume.

Doua măsură este plata pentru energie, care este gestionata la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Noi, Ministerul Muncii, le punem oricand la dispoziție bazele de date. Chiara stazi avem o intalnire tehnica - reprezentanti ai Ministerului Muncii si subordonatele cu reprezentanți la nivel tehnic din cadrul MIPE pentru a pune cap la cap toate informațiile și începând cu luna februarie să se facă aceste plăți", a declarat ministrul Muncii Marius Budai