PSD continuă consultările maraton cu sindicatele, revoltate de legea salarizării în varianta Bolojan–Pîslaru

Publicat 19 iul. 2026, 09:32 Sursă Realitatea PLUS

Consultările maraton dintre PSD și liderii sindicali continuă și astăzi, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de noua lege a salarizării. După prima zi de discuții, reprezentanții din sănătate au anunțat că nu renunță la greva programată pentru mâine, acuzând lipsa unor garanții clare privind creșterile salariale și condițiile de muncă.

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