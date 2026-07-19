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Politica· 1 min citire

PSD continuă consultările maraton cu sindicatele, revoltate de legea salarizării în varianta Bolojan–Pîslaru

Negocieri PSD- Sindicate

Negocieri PSD- Sindicate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS

Consultările maraton dintre PSD și liderii sindicali continuă și astăzi, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de noua lege a salarizării. După prima zi de discuții, reprezentanții din sănătate au anunțat că nu renunță la greva programată pentru mâine, acuzând lipsa unor garanții clare privind creșterile salariale și condițiile de muncă.

Astăzi, PSD desfășoară un nou tur de discuții cu reprezentanții sectoarelor cheie, după următorul program:

  • Justiție – ora 9:00

  • Apărare, ordine publică și securitate națională – ora 10:00

  • Autorități și instituții finanțate din venituri proprii – ora 11:00

  • Administrație – ora 12:00

  • Administrație locală – ora 14:00

Discuțiile de astăzi sunt considerate decisive, în condițiile în care presiunea publică crește, iar sindicatele avertizează că valul de proteste ar putea deveni generalizat dacă nu se ajunge rapid la o soluție.

Pe fondul nemulțumirilor, sindicate din aproape toate domeniile au anunțat proteste și acțiuni de stradă, avertizând că presiunea socială va crește dacă Guvernul nu ajustează proiectul legislativ.

Atmosfera rămâne tensionată, iar liderii sindicali cer negocieri reale, nu doar consultări formale.

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