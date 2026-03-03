PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului

Sursă: Realitatea.net , realitatea plus

PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind proiectul de buget și să nu respingă pachetul de măsuri sociale. Într-un comunicat de presă, social-democrații atrag atenția că principiul alocării de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din coaliție.

Social-democrații avertizează, într-un comunicat, ​că cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate "riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an".

​PSD subliniază că Programul de solidaritate are "un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susținerea unor categorii sociale afectate puternic de creșterea inflației și de măsurile de austeritate de anul trecut".

PSD: blocarea componentei de sprijin social indică fie rea-credință, fie o înțelegere rudimentară a construcției bugetare

Social-democrații au propus ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace.

​Sursa de finanțare este aceeași din care se acoperă toate cheltuielile bugetare – respectiv veniturile obținute din taxe și impozite, mai arată PSD. "Deci invocarea „indicării surselor de finanțare” pentru astfel de alocări reflectă fie rea-credință, fie o înțelegere rudimentară a construcției fiscal-bugetare.

​Ca atare, PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin respingerea sau reducerea alocărilor pentru Programul de solidaritate. Guvernarea nu se poate rezuma doar la cifrele bugetare. Guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni și trebuie să țină cont de greutățile lor.

​"Totodată, trebuie subliniat că „stabilitatea politică” invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD și nu trebuie invocată doar atunci când PSD își apără propriul electorat! Stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligația să respecte alegătorii celorlalți parteneri de guvernare!", se arată într-un comunicat al PSD.