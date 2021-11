„PSD nu susține guvernul Ciucă”, a anunțat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

„Ce știm în mod sigur în urma ședinței de azi: Consiliul Politic Național este că noi nu vom vota acest guvern și această propunere a trecut in Consiliu în unanimitate. Nici măcar un coleg al nostru nu s-a abținut”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.

Întrebat de ce au luat această decizie cei din PSD și nu au făcut un anunț legat de posibilele voturi pentru date de unii colegi din partid, Sorin Grindeanu a exclus categoric această variantă.

„,Nu este niciun risc să fie votat de unii social-democrați. Ati văzut vreun risc in urmă cu 2 saptamani? Toată lumea a votat împotrivă. (...) Niciun ales PSD nu va vota pentru învestire.

Această propunere pe care a facut-o Marcel Ciolacu Consiliului Politic a fost votată in unanimitate. Ce sa facem, sa stam in banci?! Nu votam! Punct”, a mai spus Grindeanu.

„Nu văd in acest moment ca acest guvern să treacă, doar dacă doamnele și domnii de la USR s-ar răzgandi. (...) Inteleg că mâine se întoarce în țară dl Ciolos. Nu am de unde sa stiu ce vor decide cei de la USR pana miercuri. (...) Am văzut ca sunt 13-14-15 parlamentari de la PNL care spun că nu vor vota acest guvern”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„În unanimitate, CPN al PSD a votat să nu sustina, asta insemana un vot impotrivă. (...) Miercuri avem un vot, PSD nu va vota acest guvern”, a reiterat Grindeanu.