Ministrul USR care este acuzat că vinde sarea națională. Cei de la PSD, mai exact, spun că Năsui și-a concentrat atenția asupra Salrom. Explicația prezentată de Daniel Zamfir e simplă: dacă sunt vândute 2 procente din cât deține statul român la Salrom, atunci România pierde controlul și majoritatea asupra companiei. În acest moment, statul român deține 51%, iar Fondul Proprietatea 49%. Practic, Năsui atentează cu bună știință la interesul național, mai afirma deputata PSD de Neamt Oana Bulai pe facebook.

"GOLANIA SALROM

MAREA PRADUIALA MASCATA

De ce credeti ca se agita Nasui sa vanda doar 2% din Salrom? Sa se capitalizeze? Nici vorba! 2% din punct de vedere financiar, nu inseamna nimic! Inseamna, insa, pierderea controlului societatii de catre statul roman. Asta e ceea ce vrea Nasui cu cei care sunt in spatele lui.

Statul roman detine 51% iar Fondul Proprietatea are 49%. Cele doua procente vandute vor schimba raportul de forte. Societatea Romana a Sarii, pe langa rezerve uriase de sare mai are si grafit ceea ce o include in randul companiilor de interes strategic.

Operatiunea pregatita de Nasui e atac la siguranta nationala!", scrie Daniel Zamfir pe Facebook.