”Așteptăm să fie convocat Biroul Permanent Reunit, astfel încât acest guvern să plece acas. Am depus moțiunea „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!". Lumea în țara asta trebuie să repecte anumite legi. CCR a hotărât în unanimitate că există conflict constituțional între guvern și Parlament, astfel încât sesizarea guvernului a fost admisă. Totodată, dacă CCR admite sesizarea, PSD depune moțiunea și asta am și făcut. Calendarul pentru dezbatere și vot trebuie să fie cât mai scurt. Cealalată moțiune are probleme. Eventual, poate mai vor să depună încă o moțiune, după a noastră, daca a noastră nu trece. Înțeleg ca CCR, o instituție pe care o respectăm, spune că există conflict. Iar asta înseamnă că procedura nu a fost în regulă. De ce să ne încurcăm în proceduri ca să dăm posibilitatea guvernului Cîțu s-o mai atace încă o dată și încă o dată?! Hai s-o votăm pe cea a PSD. Marcel Ciolacu a avut discuții cu președintele AUR și sperăm că va fi convocat BPR. E treaba lor ce fac, noi am depus o moțiune legală, cu 157 de semnături, haideți să votăm mai repede. Iar acest guvernul să plece acasă. Dincolo de declarații, știu că e congres la USRPLUS, dar au spus că vor vota moțiunea. Dacă moțiunea trece, se intră în etape constituționale, acest guvern trebuie să pelce acasă, iar apoi președintele dacă să cheme partidele la Cotroceni, noi avem o singură soluție: alageri anticipate!”, a declarat Sorin Grindeanu.