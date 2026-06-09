PSD a anunțat liniile roșii în formarea viitorului guvern. Aceste măsuri nu sunt supuse niciunui fel de compromis

Sursă: Comuniat PSD

Partidul Social Democrat își conturează poziția în negocierile pentru formarea noului guvern, stabilind o serie de măsuri pe care le consideră „linii roșii” și care, potrivit conducerii formațiunii, nu sunt negociabile.

Social-democrații transmit că aceste propuneri reprezintă baza minimă pentru orice viitoare guvernare și resping ideea unor compromisuri pe tema politicilor fiscale și sociale.

Linii de măsuri – propuneri PSD

1. Stop austerității de tip Bolojan! Fără creșteri de taxe și fără taxe noi pentru populație și pentru micii antreprenori.

2. Pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și medi i:

a. Scăderea TVA la alimente și la medicamente

b. Coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate: extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate.

c. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie

d. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026

e. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii.

f. Eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități.

3. Condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci . Cine poate, dar nu muncește, nu primește!

4. Extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală.

5. Extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.

6. Egalitate între stat și contribuabili. Dacă statul nu-și achită obligațiile către contribuabili plătește penalități sau datoriile statului se compensează cu cele ale contribuabililor. Statul plătește primul : achitarea facturilor către firmele care au muncit pentru stat.

7. Reforma administrativă reală. Servicii mai eficiente, nu doar tăieri! Stimularea comasării comunelor mici, concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice pentru cetățeni.

8. Interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru speciali. Adoptarea legii.

9. Reluarea stimulării economice. Producem în România, Investim în România. I mplementarea Programului PSD și completarea lui cu măsurile refuzate de premierul demis: garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+