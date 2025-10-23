"Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. O avem și pe Gabi Firea. Eu cred că, dacă azi s-a dat hotărârea de Guvern cu data de organizare a alegerilor, în weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un Birou Permanent Național la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul", a declarat Grindeanu.

Întrebat despre înțelegerile dintre partidele din coaliție de a nu se ataca în campania electorală, Grindeanu a răspuns: "E o înțelegere verbală, nu un document".



Grindeanu a mai subliniat că viitorul candidat PSD pentru Primăria Capitalei va avea experiență administrativă și o campanie axată pe proiecte.



"Candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. Ce a făcut, fiindcă oricare dintre cei pe care i-am enumerat mai devreme au făcut lucruri, nu doar au spus că o să facă. Sunt unii care, chiar și atunci când au fost în anumite funcții, doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți, n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar, mă rog, închidem acest subiect. Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate, ca și experiență administrativă, ceea ce a făcut și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru, al tuturor. PSD-ul de fiecare dată speră să avem parte de campanii în care discutăm despre proiecte, din păcate nu prea ne-a ieșit lucrul ăsta", a spus Grindeanu, citat de Agerpres.



El a adăugat că sondajele recente privind alegerile locale nu au fost comandate de PSD.



"S-au mai făcut, nu de către noi. Am văzut public și le-ați văzut și dumneavoastră, dar nu de către PSD", a precizat Sorin Grindeanu.

