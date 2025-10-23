”Am spus că nu vrem să tăcem și nu vrem să mai așteptăm sau să rezonăm cu șantaj. Dacă nu faceți ca mine, dau repede pe surse că plec din funcția de prim-ministru. Dacă vrei să pleci....încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperie.

Există un protocol, PNL-ul poate să își numească repede un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care ni le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim.

Nu trebuie să ne fie rușine că suntem pesediști, că au existat opinii diferite despre drumul pe care trebuie să meargă PSD. Unii spun că opoziția ar fi fost mai ușoară și o alegere comodă, însă PSD a ales altceva, responsabilitate, stabilitate și asumare.

Am demonstat de atâtea ori că se poate. Se poate să creștem salariile, se poate să creștem pensiile, se poate să creștem salariul minim, se poate să creștem puterea de cumpărare a românilor”, a declarat Claudiu Manda.