50.000 de protestatari au ieșit pe străzile din Madrid pentru a cere salarii mai mari. Lucrătorii spanioli se confruntă cu o scădere a salariilor de 4,5% în acest an din cauza inflației.

Rata șomajului în Spania a ajuns la 12,6%, cu mult peste media Uniunii Europene de 10,7%, iar cu toate acestea, chiar dacă Spania este condusă de un guvern de coaliție progresist, politicienii nu au găsit încă o modalitate de a împiedica scăderea puterii de cumpărare.

Protestatarii amenință că vor continua mobilizarea, în lipsa unui acord cu patronatele în negocierile pe care le desfășoară.

🔴 NEW: 50,000 workers took to the streets of Madrid today for the @CCOO and @UGT_Comunica protest against companies freezing wages despite rising profits and prices



End the cost of living crisis: tax profits, raise pay! #SalarioOConflicto



