Potrivit sursei citate, Adunările generale ale judecătorilor solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și "încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă".



Astfel, în materie penală, din 27 august, s-a amânat soluționarea cauzelor, cu excepția celor care au ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive și asiguratorii; cauzelor privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; cererilor privind emiterea mandatelor de supraveghere tehnică sau percheziție domiciliară și alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.



În materie civilă, în funcție de competența fiecărei secții, nu vor fi suspendate cauzele care vizează următoarele tipuri de măsuri:

- măsuri de protecție a minorilor - plasament de urgență (ordonanță președințială), încredințare în vederea adopției, încuviințare adopție;

- măsuri asigurătorii;

- ordonanța președințială în materia Minori și Familie în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale;

- răpirile internaționale de copii; internarea medicală nevoluntară; ordine de protecție;

- suspendare executare act administrativ;

- suspendare grevă/acțiune în constatarea nelegalității grevei sau alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.



Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate).



"Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile Adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată", se arată în comunicatul CSM.