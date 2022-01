Este protest chiar la aceasta ora in fata Institutului National de Statistica (INS) din Bucuresti. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca salarii le-au fost inghetate in acest an. In plus, acestia nu se mai descurca din cauza valului de scumpiri din ultima perioada.

In prezent, in fata institutiei sunt zeci de angajati care si-au interupt activitatea pentru a-si cere drepturile.

"Legat de legea de salarizare cerem doar aplicarea ei. In acest moment nu se respecta o lege adoptata in Parlamentul Romaniei. Suntem in continua discriminare salariala fata de alti salariati ai statului roman. Cerem Guvernului sa aplice aceasta lege. In marea majoritate a TV se folosesc date statistice care sunt prelucrate, stranse, de colegi mei care sunt in strada. Sa se respecte legea de salarizare. De la 1 ianuarie ajungeam la un nivel de salarizare care e dat de o lege adoptata in Parlament. In Institut nu sunt sporuri, nu vrem majorarari, ci doar respectarea legii. Suntem intr-o forma de protest de 3 ani de zile. Un portest fara fluiere, fara vuvuzele. De 3 ani incercam sa nu mai fim discriminati. Nu s-a intamplat absolut nimic", a afirmat Dan Iliescu, presedinte sindicat Institutul Național de Statistica.

Astazi, la ora 11:00, secretarul general al Institutului Nationa de Statistica va veni aici pentru a discuta cu oamenii.