Ei au ieșit în stradă să își strige nemulțumirea și spun că nu vor accepta suspendarea școlii fizice.

Asociaţiile Elevilor din Constanţa, Bacău, Bucureşti şi Ilfov, Maramureş, Mureş şi Vâlcea îndeamnă elevii să iasă la protest pe 13 septembrie, de la ora 13,00, în Piaţa Victoriei.



"În contextul începerii anului şcolar 2021-2022, precum şi a observării scăderii constante a calităţii actului educaţional, creşterii ratei abandonului şcolar de la an la an, creşterii numărului de elevi absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu se prezintă la Evaluarea Naţională şi creşterii numărului de elevi absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a care nu susţin examenul de Bacalaureat, asociaţiile de elevi vor organiza un protest în prima zi de şcoală, luni, 13 septembrie, începând cu ora 13,00, în Piaţa Victoriei, pentru a solicita (...) măsuri în vederea scăderii ratei abandonului şcolar şi creşterii calităţii actului educaţional", se arată într-un comunicat transmis vineri de Asociaţia Elevilor din Constanţa.



Printre măsurile solicitate se numără creşterea numărului de consilieri şcolari, acordarea unor fonduri pentru finanţarea complementară de la bugetul de stat şi în special pentru asigurarea unor reparaţii capitale a unităţilor de învăţământ, extinderea programului de ore remediale în învăţământul liceal, mărirea cuantumului minim al burselor şi actualizarea planurilor cadru.



"Educaţia a ajuns bătaia de joc a autorităţilor din România, chit că ne referim la premieri, miniştri, primari, inspectori, etc. În fiecare an, criminalii învăţământului se pozează inocenţi în faţa şcolilor, în prima zi de şcoală, pentru a-şi creşte capitalul politic. După ani de zile de ticăloşie, este momentul să spunem lucrurilor pe nume, să arătăm vinovaţii, să cerem măsuri concrete. Învăţământul este condus de indivizi siniştri care vor să îl îngroape, iar dacă societatea civilă nu va acţiona, aceştia vor reuşi. Revendicările noastre sunt nişte cerinţe de bază, care au dovedit că pot duce la combaterea abandonului şcolar", a declarat, potrivit comunicatului, Ariana Dudună, preşedinte Asociaţiei Elevilor din Constanţa.