"Comisia Europeana isi doreste sa reduca cu 50% substantele chimice pe care le folosesc agricultorii pana in 2030 pentru ca Europa sa-si pastreze ecosistemele in stadiul in care sunt astazi si sa le imbunatateasca pe traseu. Nu s-a inteles daca noi, per total, trebuie sa reducem cu 50% sau fiecare 50%.

A venit aceasta comunicare si Romania trebuie sa reduca cu 35%, alte state cu mai mult.

Nu exista date exacte despre cantitatea de substante pe care o utilizeaza fiecare stat membru. Ce se stie este cat cumpara fiecare stat membru in materie de substante chimice.

Din datele alea inexacte despre cat foloseste fiecare stat, Romania foloseste 0,6 kg la hectar, Olanda foloseste 8,8 kg la hectar", a declarat eurodeputatul Carmen Avram.