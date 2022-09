"Priviți-l pe acest admirator al lui Franco! Acest urmaș al Diviziei Albastre (formată de voluntari spanioli care au luptat alături de trupele germane în timpul invaziei URSS, în al Doilea Război Mondial -N.R.) care a luat parte la asediul Leningradului (actualul Sankt Petersburg). Uitați-vă la fața aia umflată, de prostovan. (...) Îndrăznești să deschizi gura aia murdară și să pui "fascist" și "Rusia" în aceeași frază. Îi susții pe naziștii din Ucraina. Te bucuri că rușii sunt uciși", a tunat Soloviov, sub privirile aprobatoare ale invitaților săi de la Russiyia-1.

The latest target of Vladimir Solovyov\"s ire is EU foreign policy chief Josep Borrell



The Kremlin alleges that he called Russia "fascist", but his spokesman said there had been a translation error pic.twitter.com/vqXHX9wnWA