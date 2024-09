"Casa pe care o construim prinde contur! Cum a decurs a patra zi pe șantier! |

Reușim să construim o casă în 12 zile? Eu zic că da! Vă invit, dragi prieteni, să vedeți cum a decurs cea de-a patra zi pe șantier:

Materialele pentru cea de-a patra zi au costat puțin peste 10.000 de lei. Am cumpărat 13 metri cubi de cărămidă, pe care am dat 6.240 de lei, 60 de saci multibat, 35 de lei sacul, dar și șase metri cubi de nisip, pe care am dat 1.200 de lei. Toate materialele sunt românești, din Târgu Jiu.

La finalul lucrărilor, casa va fi construită cu un preț total de 30.000 de euro, fără profitul constructorilor, plafonat la maximum 5.000 de euro.

Pe 15 septembrie, casa va fi gata, la cheie, pentru familia din Giurgiu care a rămas fără locuință, în urma unui incendiu. Rămâneți alături de noi să vedeți stadiul lucrărilor", a scris George Simion.

De altfel, liderul AUR postează zilnic, pe blogul său personal, imagini si filme cu eforturile constructorilor și felul în care avansează lucrările la acest proiect.