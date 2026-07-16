Proiect controversat aprobat în SUA: un satelit ar putea lumina la comandă orice zonă de pe Pământ. Specialiștii avertizează asupra riscurilor

Publicat 16 iul. 2026, 10:39 Actualizat 16 iul. 2026, 10:40

Un proiect care până de curând părea desprins din filmele science-fiction a primit undă verde în Statele Unite. Este vorba despre Earendil-1, un satelit dotat cu o oglindă specială, capabilă să reflecte lumina Soarelui către anumite zone de pe Terra. Tehnologia promite să ofere iluminare artificială din spațiu, însă oamenii de știință avertizează că utilizarea acesteia ar putea avea consecințe importante asupra siguranței, sănătății și mediului.

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