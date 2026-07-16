Proiect controversat aprobat în SUA: un satelit ar putea lumina la comandă orice zonă de pe Pământ. Specialiștii avertizează asupra riscurilor

Un proiect care până de curând părea desprins din filmele science-fiction a primit undă verde în Statele Unite. Este vorba despre Earendil-1, un satelit dotat cu o oglindă specială, capabilă să reflecte lumina Soarelui către anumite zone de pe Terra. Tehnologia promite să ofere iluminare artificială din spațiu, însă oamenii de știință avertizează că utilizarea acesteia ar putea avea consecințe importante asupra siguranței, sănătății și mediului.
Earendil-1, satelitul care ar putea trimite lumina Soarelui oriunde pe glob
Potrivit proiectului, satelitul Earendil-1 este echipat cu un sistem de oglinzi conceput pentru a redirecționa razele solare către puncte precise de pe suprafața Pământului.
Fasciculul luminos ar putea acoperi o zonă cu un diametru de aproximativ cinci kilometri, oferind iluminare în locațiile selectate. Dezvoltatorii susțin că tehnologia ar putea fi utilizată în numeroase situații, de la intervenții în caz de dezastre până la operațiuni de salvare sau activități desfășurate pe timpul nopții.
Planurile companiei merg însă mult mai departe. Obiectivul este ca până în anul 2035 să fie lansată o rețea formată din peste 50.000 de sateliți capabili să reflecte lumina solară către diferite regiuni ale lumii.
Cercetătorii avertizează asupra efectelor pe care le-ar putea avea iluminarea artificială din spațiu
Deși proiectul este considerat o realizare tehnologică impresionantă, numeroși specialiști privesc cu îngrijorare impactul pe care o astfel de tehnologie l-ar putea avea.
Una dintre principalele temeri este legată de intensitatea luminii reflectate. Cercetătorii avertizează că aceasta ar putea afecta vizibilitatea șoferilor sau a piloților de aeronave, crescând riscul producerii unor accidente.
În plus, iluminarea artificială a cerului pe timpul nopții ar putea perturba ciclurile naturale de odihnă ale oamenilor și animalelor. Ritmul circadian, care reglează alternanța dintre zi și noapte, depinde în mare măsură de întunericul natural, iar modificarea acestuia ar putea avea efecte asupra sănătății și ecosistemelor.
Proiectul a primit aprobarea autorităților americane
În ciuda controverselor, proiectul Earendil-1 a fost aprobat în Statele Unite și poate continua etapele de dezvoltare.
Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile americane și-au dat acordul pentru proiect, însă criticii susțin că nu au fost analizate în detaliu toate efectele pe care iluminarea artificială din spațiu le-ar putea avea asupra populației și mediului înconjurător.
Deocamdată, inițiativa rămâne una dintre cele mai ambițioase și controversate propuneri din domeniul tehnologiilor spațiale.