Întrebată dacă este vreun pericol în această noapte ca un cod portocaliu sau galben să se transforme în roșu în zonele inundate, Elena Mateescu a spus: „Nu, nu există această probabilitate. Avem deja confirmate în partea de est a județului Galați, acolo unde am avut prima avertizare meteorologică de cod galben valabilă pentru intervalul 15-17, de cantități de 19 litri pe m2. Este adevărat că această cantitate, care face obiectul unei aversizări meteorologice now casting de vreme severă, imediată, pentru că această cantitate a fost registrată în perioada, în intervalul mai precis, 16-30, 17-30, unui cod portocaliu”.

„Într-adevăr, menține riscul acestor viiturilor în zonă, pentru că orice cantitate care vine din amonte spre apal, în siguranță face obiectul unei situații de natură hidrologică.

Chiar dacă vorbim de cantități de până la 20, cel mult 25 de litri pe m2, așa cum s-a și întâmplat în această după miază, pentru că am avut două avertizări meteorologice de timp now casting, pe secvențe de timp, de două, maxim trei ore, în care am avut cantități de până la 20-25 de litri pe m2”, a mai spus Elena Mateescu.

Ciclonul Boris, care a lovit estul țării, a provocat pagube masive în mai multe localități din județul Galați. Mii de oameni luptă acum să-și curețe curțile de resturile lăsate în urmă: animale moarte, noroi și alte distrugeri care le-au distrus gospodăriile. Ploile torențiale au afectat grav infrastructura și au îngreunat munca echipelor de intervenție.