Acuzaţii grave făcute împotriva unor cadre didactice din Galaţi. Părinţii unui elev de clasa a 5-a de la Şcoală Nr. 7 au aflat iniţial de la un alt părinte a cărui fetiţă fusese abuzată că şi fiul lor e într-o situaţie asemănătoare. Aşa au aflat că băiatul a fost lovit cu un pix în faţă chiar de dirigintă.

„Discutăm de cazuri de violenţă, în care doamna dirigintă neputându-şi stăpâni, şi nu e un caz singular, neputându-şi stăpâni frustările, a aruncat cu pixul în ochi, adică putea să aibă o infirmitate pentru toată viaţă, şi nu doar atât, în cursul acelei ore l-a şi umilit, nu şi-a cerut scuze, l-a umilit spunându-i că plânge degeaba. A mai fost agresat de către o doamnă profesor de tehnologie pentru că se jucau la un moment dat, nu ştiu ce făceau copiii între ei, aruncau cu biscuiţi, cu ce se jucau, şi dumneaei şi-a înfipt mâinile în părul copilului pentru că nu are voie să se joace cu mâncarea. Am discutat cu doamna director, i-am adus la cunoştinţă aceste acuzaţii, dumneaei a spus că va lua atitudine. În ultima zi de şcoală, această umilire a continuat, au organizat o şedinţă la care a participat şi dumneaei, şi cu doamna director, şi în această şedinţă, sub privirile părinţilor şi colegilor, a fost umilit public băiatul", a spus Costel Custuriu, părintele elevului.

Pe de altă parte, directoarea şcolii explică situaţia din alt punct de vedere.

„Nu suntem şi nu sunt deloc de acord cu violenţa fizică sau verbală. În acest caz este vorba despre un elev care a creat probleme de când este în şcoala noastră. La clasa a 5-a lucrurile s-au agravat, dovadă stau sancţiunile date de doamna dirigintă, respectiv cele 47 de mustrări pe care le are în catalogul electronic. Faza cu păruitul s-a întâmplat demult, nici părinţii, nici copilul nu m-au atenţionat. În cazul cu pixul, doamna, pe fondul unor stări de stres şi de «burn out», în momentul în care i-a făcut de mai multe ori observaţie să nu mai vorbească, să nu îi mai deranjeze ora, a lovit cu pixul în catedră, de acolo, din greşeală, şi dintr-o întâmplare, a ajuns în băiat. Am încercat mereu şi vorbind cu părinţii să reglementăm situaţia, dar, din păcate, nu a fost aşa", spune Monalisa Nica, directorul Şcolii Nr. 7 Galaţi.