Profesor de religie, acuzat că a infectat un deținut. S-a ales cu dosar penal

Ancheta îl vizează pe profesorul de religie care preda la penitenciarul respectiv.

Potrivit Parchetului de pe langa judecatoria Oradea, profesorul a tinut ore in cadrul scolii din penitenciar, astfel inmolnavindu-l pe detinut cu virusul SARS-CoV-2.

Detinutul s-ar fi infectat la cursurile din 12 octombrie, cred procurorii. Reprezentantii Penitenciarului Oradea au precizat pentru presa locala ca in data de 9 octombrie unitatea de detentie a transmis o informare catre toate institutiile scolare cu care colabora prin care solicita directorilor de scoli sa transmita imediat orice caz confirmat sau suspect din randul profesorilor care predau si la penitenciar.

Potrivit reprezentantilor penitenciarului, profesorul de relgie nu avea in fiecare zi ore, iar in zilele cand a venit la scoala a trecut de triaj. Acesta nu avea niciun simptom. In plus, se pare ca de la ultima ora tinuta la clasa cu detinuti si pana la confirmarea Covid profesorul nici n-a mai fost in unitate. Practic, neavand simptome, l-a infectat fara sa stie si fara sa vrea pe detinut. Cu toatea astea, conform protocolului, i s-a intocmit dosar penal pentru zadarnicirea transmiterii bolilor.