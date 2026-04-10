Controlul la frontierele Uniunii Europene trece într-o nouă eră digitală. Începând cu această primăvară, Sistemul Entry/Exit (EES) a devenit pe deplin operațional pe întreg teritoriul comunitar, marcând sfârșitul erei ștampilării manuale a documentelor de călătorie. În România, implementarea a fost finalizată cu succes la toate punctele de trecere a frontierei externe, după un proces etapizat care a început în toamna anului trecut.

Cum funcționează monitorizarea digitală a călătorilor

Noul mecanism vizează cetățenii din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată — maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. În loc de clasica ștampilă cu cerneală, sistemul înregistrează acum electronic toate datele de intrare și ieșire.

Pe lângă informațiile alfanumerice standard, sistemul colectează și date biometrice sensibile, precum imaginea facială și amprentele digitale. Marele avantaj tehnologic constă în capacitatea sistemului de a calcula automat, în timp real, durata șederii legale pentru fiecare persoană în parte, eliminând erorile umane și simplificând procedurile de control.

Profilul individual: Amprente și scanare facială la prima trecere

Călătorii care tranzitează granița pentru prima dată sub noul regim vor trece printr-un proces de „înrolare”. Acest lucru presupune colectarea datelor biometrice necesare pentru crearea unui profil individual permanent în baza de date europeană. Vestea bună este că, la deplasările ulterioare, verificarea va fi mult mai rapidă: polițiștii de frontieră vor folosi un singur element biometric (fie doar amprentele, fie doar scanarea facială) pentru confirmarea identității, ceea ce va reduce considerabil timpul de așteptare la ghișee.

Există însă și excepții de la aceste reguli stricte. Copiii sub 12 ani, persoanele pentru care amprentarea este imposibilă din punct de vedere fizic, precum și posesorii de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de statele UE nu sunt obligați să furnizeze amprente digitale.

Drepturile călătorilor și protecția datelor

Odată ce condițiile legale de intrare sunt verificate și confirmate, accesul este înregistrat instantaneu în sistem, iar călătorul este informat oficial cu privire la perioada exactă în care are dreptul să rămână pe teritoriul european. În cazul în care accesul este refuzat, motivul va fi înregistrat electronic și comunicat imediat persoanei vizate.

Poliția de Frontieră dă asigurări că toate informațiile colectate sunt stocate pentru perioade limitate și în condiții de maximă siguranță, respectând legislația europeană privind protecția datelor (GDPR). Orice persoană înregistrată în sistem are dreptul de a solicita accesul la propriile date, precum și rectificarea sau ștergerea acestora în cazul în care sunt eronate.

O frontieră mai sigură și mai eficientă

Prin adoptarea acestui sistem digitalizat, România își consolidează poziția de garant al securității la granița externă a Uniunii Europene. Dincolo de confortul oferit călătorilor prin fluidizarea traficului, sistemul EES reprezintă un instrument crucial în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Capacitatea de a identifica rapid persoanele care depășesc perioada legală de ședere sau pe cele care folosesc identități false crește semnificativ siguranța întregului spațiu european, transformând frontiera într-un filtru modern și eficient.