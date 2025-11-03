Opt monumente distruse în cimitirul catolic

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Arad, incidentul a fost semnalat în dimineața zilei de 1 noiembrie 2025, când localnicii au descoperit opt monumente funerare distruse în cimitirul catolic aflat la marginea localității Pilu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că actele de vandalism s-au produs în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, iar distrugerile au fost semnificative: patru monumente au fost smulse și răsturnate, un alt monument a fost rupt și aruncat la marginea drumului național, un al șaselea a fost rupt în două, iar crucile a două morminte au fost distruse complet.

Suspecții: patru tineri din localitate

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să identifice patru minori, toți domiciliați în Pilu, bănuiți că ar fi fost implicați în distrugerea monumentelor.

Doi dintre ei au fost reținuți pentru 20 de ore, iar un al treilea pentru 24 de ore, măsură luată în urma consultării cu procurorul de caz.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș, sub aspectul comiterii infracțiunii de profanare de morminte.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea exactă a modului în care s-au produs distrugerile și a motivației din spatele gestului.

Cimitirul catolic din Pilu urmează să fie reparat și securizat suplimentar, potrivit autorităților locale.