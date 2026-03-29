Evenimentul marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschiderea Săptămânii Mari în tradiția catolică.

Sărbătoarea aduce împreună parohii, preoți și familii într-un moment de rugăciune, cântări și pelerinaj pe străzile orașului.

Credincioșii catolici participă la procesiunile de Florii

Atmosfera de sărbătoare în București. Sunt sute de catolici care participă la acest eveniment, o procesiune de florii.

Oamenii sunt încântați de faptul că participă la această procesiune. Ei povestesc că se roagă în această perioadă pentru sănătate, pentru fericire, dar și pentru pace în lume.

Afară plouă, însă asta nu înseamnă că oamenii au vrut în aceste momente importante să stea acasă. Se merge în această procesiune până la catedrala Sfântul Iosif, acolo unde va continua slujba dedicată Floriilor.