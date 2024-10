Urjan a ocupat funcții de conducere timp de 13 ani într-o companie de stat canadiană cu 3 centrale, 10 reactoare nucleare și 65 de hidrocentrale, perioadă intercalată în cei 19 de ani petrecuți la Nuclearelectrica și la Centrala Nucleară Cernavodă. În plus, și soția lui lucrează în domeniul nuclear, dar la Viena, iar dacă adăugăm și faptul că fiica este medic în Germania, iar Urjan are fonduri de pensii în Canada și Danemarca, dar și conturi Revolut în alte state- rezultă că noul director general al Centralei Nucleare Cernavodă primește bani din cel puțin cinci țări.

Romeo Urjan, noul șef străin de la Centrala Cernavodă

Romeo Urjan, noul director general al Centralei Nucleare Cernavodă, are 64 de ani și dublă cetățenie, română și canadiană, potrivit unui CV mai vechi al celui numit zilele trecute de Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) la conducerea unității de la malul mării. Din CV-ul reactualizat aflăm că Urjan era din 2020 COO la Nuclearelectrica – coordonarea activităților operaționale pentru întreaga SNN, între 2017 și 2020 a fost director modernizare și asistență tehnică al SNN, iar în perioada 2015-2017 a ocupat funcția de director inginerie și siguranță nucleară, de asemenea la SNN.

Manager la o companie canadiană gigant

Perioada petrecută la București cu funcții de conducere la SNN a venit după 13 ani în Canada: șef serviciu la Centrala Nucleară Pickering B între 2002 și 2010, după care manager (2010-2012) și inginer șef pregătire personal (2012-2015) la Ontario Power Generation, companie care administrează 3 centrale cu 10 reactoare nucleare, 4 centrale termice și 65 de hidrocentrale. Înainte de experiența canadiană, Romeo Urjan a fost timp de mai puțin de un an de zile directorul fabricii FibrexNylon din Săvinești (2000-2001), singurul job non-nuclear din cariera sa. Anterior, Urjan a lucrat la Centrala Nucleară Cernavodă ca inginer (1985-1994), inginer șef exploatare (1995-1996) și apoi director de producție (1996-2000). Ca studii, Romeo Urjan este inginer centrale nucleare, după ce a terminat Facultatea de Energetică de la Institutul Politehnic București în 1985, cu un master în management financiar obținut The Open University Business School, din Marea Britanie și cursuri de specializare în centrale nucleare în Canada (1992-1993) și SUA (2000).

Declarație de avere Romeo Urjal

Salarii de 100.000 lei net pe lună și bani în bănci din mai multe țări

În privința averii, noul director general al Centralei Nucleare Cernavodă nu pare un om foarte bogat, potrivit ultimei declarații de avere, din iunie 2024. Urjan are un apartament în Râșnov, cumpărat în 2018, dar și unul în București, primit ca donație, în 2022.

Nu are mașini sau alte obiecte de valoare, dar deține 9 conturi bancare – trei la BCR, două la fonduri de pensii în Canada și Danemarca, dar și 4 conturi Revolut în țări anonimizate- în care ține circa 309.000 euro, 2.200 euro, 92.000 de dolari americani și 10.000 de dolari canadieni.

Romeo Urjan s-a împrumutat în 2023 cu 165.000 de lei de la două bănci, bani pe care trebuie să-i returneze până în 2025, respectiv 2028.

La venituri, româno-canadianul de la Cernavodă a declarat pentru ultimul an un salariu de 561.449 lei încasat ca director tehnic la Nuclearelectrica (peste 46.000 lei net pe lună), soția sa, Cerasela Emilia Urjan, raportează 65.000 de euro câștigați ca inspector garanții nucleare la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din Viena (peste 5.400 de euro net pe lună), în timp ce fiica lor, Sabina Urjan, a declarat și ea un salariu de 60.000 de euro de la Spitalul Regional din Dusseldorf (5.000 de euro net pe lună). Practic, familia Urjan a câștigat în ultimul an 20.000 de euro, adică 100.000 de lei net pe lună.

Pierderi și datorii de milioane în afacerea cu imobiliare din București

Romeo Urjan poate avea o competență desăvârșită în domeniul nuclear, dar pare a nu se pricepe deloc la afaceri. Noul director general de la Centrala Nucleară Cernavodă s-a declarat unic asociat la Ronameda Imobiliare SRL din București, o firmă înființată în 2015, cu domeniu de activitate cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

Societatea a avut afaceri zero și pierderi totale de peste 230.000 lei în 4 ani de existență, a bifat în 2019 cel mai bun an al său de la înființare- afaceri de 4,1 milioane lei și un profit net de 438.000 lei, a mers pe plus și în 2020- afaceri de aproape 2,4 milioane lei și profit net de 40.000 lei, după care a tras obloanele în 2021 – cu afaceri zero și pierderi de 23.000 lei, a încercat o palidă revenire în 2022- afaceri de 331.000 lei, dar cu pierderi de 19.000 lei, pentru ca în 2023 să raporteze cifră de afaceri negativă, cu pierderi de peste 124.000 lei și datorii de peste 5 milioane lei, fără niciun angajat.

