Deși inițial a refuzat să facă declrații, ulterior soțul femeii a făcut afirmații uluitoare despre aceasta. Bărbatul a susținut în fața magistraților că fosta lui soție că era un ”drac cu chip de înger” și că era de o răutate ieșită din comun. Mai mult decât atât, acesta susține că femeia îl bătea si chiar le-a arătat magistraților urme de zgârieturi.

„Era de o răutate ieșită din comun. Drac cu chip de înger. Nu accepta sub nicio formă împăcarea. I-am zis că ne-am putea foarte ușor găsi eu pe cineva, și tu pe altcineva, dar mai târziu vom regreta amândoi. Am luptat pentru ea și cele doua fete și nu am vrut să se destrame căsnicia în ciuda caracterului. Mă și bătea, uitați, am o zgârietură de la unghiile ei, mă bătea și mă făcea jegos. Mereu am bănuit-o că daca nu dorea să se împace cu mine, avea pe altcineva”, a spus bărbatul în fața instanței, menționânc că nu a fost niciodată violent față de aceasta.

Surse apropiate anchetei susțin însă faptul că femeia era terorizată de soțul ei, care obișnuia s-o lovească, motiv pentru care s-au înregistrat mai multe plângeri pe numele său, toate fiind nesoluționate nici până în prezent.

Ofițerii Serviciului Control Intern al Poliției Române au început să verifice modul în care au fost gestionate de polițiști aceste plângeri.

Reamintim că bărbatul care și-a ucis fosta soție, educatoare la o grădiniță privată din București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe data de 17 august. Înainte de a comite teribilul gest, criminalul ar fi lăsat o scrisoare fiicelor sale în care le dădea o serie de indicații, cum ar fi: să scoata bani din bancă, să închirieze locuința si să plateasca datoriile, fără a preciza, însă, că intenționa sa o ucida pe mama fetelor.

Educatoarea de 48 de ani a fost găsită fără suflare în propria locuință, săptămâna trecută, cu răni pe corp și plăgi înjunghiate. Fiicele sale și-au făcut griji și i-au rugat pe vecini să verifice ce se întâmplă cu mama lor. Aceștia au făcut descoperirea macabră și au sunat imediat la 112. Ei spun că bărbatul cu care femeia era în proces de divorț devenise extrem de gelos în ultima perioadă.

Potrivit unor surse, una dintre fiicele femeii obținuse ordin de protecție împotriva bărbatului, după ce acesta ar fi agresat-o. În momentul producerii crimei educatoarea nu avea un astfel de document valabil. Mai mult, vecinii spun că în urmă cu 20 de ani în timp ce muta maşina bărbatul și-a ucis din greșeală copilul de doi ani.